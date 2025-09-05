Sabato 6 settembre presidio lavoratori all’aeroporto di Catania

Condividi questo articolo?

Domani, sabato 6 settembre, l’aeroporto di Catania, ingresso partenze, sarà protagonista di un presidio da parte dei lavoratori dipendenti della società di handling Aviation services spa.

Dalle 12.00 alle 14.00 in aerostazione davanti all’ingresso partenze

protesteranno per:

– giusto riconoscimento dei livelli di inquadramento contrattuale in base alle mansioni svolte dal personale;

– consolidamento del profilo orario dei dipendenti con contratto parte time misto

– superamento del sottodimensionamento dell’organico con riflessi negativi sulla distribuzione dei carichi di lavoro e sulle condizioni di sicurezza

“Ancora una volta la UGL Trasporto aereo di Catania è al fianco dei lavoratori senza tentennamenti e senza ambiguità. Non abbiamo avuto le risposte auspicate da parte dell’azienda e adesso siamo qui a manifestare il nostro disappunto. C’è troppo precariato e troppa instabilità, i lavoratori e l’intero aeroporto di Catania non lo meritano”. Lo afferma Tino Minutola, segretario UGL Trasporto aereo di Catania.

Nella foto, Tino Minutola