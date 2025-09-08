Roma, ‘danke Hitler’ e ‘israeliano sub umano’: scritte antisemite ai Parioli

Condividi questo articolo?

Sulle serrande di alcuni garage in alcune vie vicine a via Scarpellini dove c’è la sinagoga ebraica

Sono in corso le indagini dei Carabinieri sulle scritte antisemite comparse domenica pomeriggio sulle serrande di alcuni garage in alcune vie dei Parioli, a Roma, vicine a via Scarpellini dove c’è la sinagoga ebraica. Gli investigatori stanno visionando le immagini delle telecamere che sono presenti nella zona per individuare gli autori.

Le scritte, realizzate con uno spray nero, tra cui ”israeliano sub umano” con due svastiche, ”più essere umano meno essere ebreo-Gaza resisti”, ”danke Hitler”, sono comparse in via Archimede, via Nicola Martelli e via Ettore Ximenes. La segnalazione è arrivata al 112 nel pomeriggio e subito sono scattate le indagini.