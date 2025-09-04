Rissa fra stranieri a Maletto, due feriti gravi

Condividi questo articolo?

Un rissa ha agitato la notte di Maletto. Quattro stranieri, due romeni e due tunisini, si sono affrontati a colpi di coltello, due sono rimasti feriti e versano in gravi condizioni. Uno di loro è stato ricoverato al Policlinico di Catania, un altro all’ospedale Cannizzaro. Indagano i Carabinieri.