Riposto celebra lo Sport City Day: una giornata di sport, inclusione e comunità.

Riposto si prepara a vivere una giornata all’insegna dello sport, della partecipazione e dei valori che uniscono. Domenica 22 settembre, infatti, a partire dalle ore 9.30, il centro cittadino ospiterà lo Sport City Day, iniziativa nazionale promossa dalla Fondazione Sport City che coinvolge contemporaneamente decine di città italiane. Per l’occasione, la Villa Pantano, l’area esterna alla scuola Pirandello e il Porto turistico, si trasformeranno in una vera e propria palestra a cielo aperto, con dimostrazioni, attività sportive e momenti di incontro dedicati a tutte le fasce d’età. Dalla pallavolo al calcetto, dal calisthenics al softair, dal foot bowling al foot tennis, dal soccerdarts al beach volley fino ai laboratori per bambini. Al Porto turistico, inoltre, sarà possibile fare una veleggiata a bordo della Lady Marianna. La biologa nutrizionista Stefania Bertini, infine, fornirà una consulenza gratuita.

«Lo Sport City Day – dichiara il sindaco Davide Vasta – è molto più di un evento sportivo: è un’occasione per ribadire il valore dello sport come strumento di educazione, benessere e coesione sociale e per avvicinare i cittadini a uno stile di vita attivo e sano. Per un giorno, la nostra città diventa il luogo in cui tutti, dai più piccoli agli adulti, possono riscoprire la bellezza di muoversi insieme e di vivere gli spazi pubblici come luoghi di comunità. Un ringraziamento va a tutte le associazioni, agli istruttori e ai volontari che hanno reso possibile questa manifestazione, e che permettono ai cittadini di scoprire e vivere nuove discipline”.

Saranno coinvolte numerose associazioni sportive dilettantistiche del territorio, con stand informativi e aree attrezzate per far conoscere da vicino le discipline. “Abbiamo voluto aderire con entusiasmo a questa iniziativa nazionale perché crediamo fermamente nello sport come risorsa per la crescita dei giovani e come occasione di aggregazione per la cittadinanza. L’obiettivo è anche quello di promuovere le nostre realtà associative che ogni anno a settembre si apprestano ad inaugurare le loro attività annuali”.