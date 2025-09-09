La Procura di Palermo ha richiesto l’archiviazione per la morte di Angelo Onorato, imprenditore e marito dell’ex europarlamentare Francesca Donato. Secondo la Procura non ci sarebbero dubbi sulla natura suicidaria della morte, di parere contrario la famiglia dell’architetto.
