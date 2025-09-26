Ragusa, ragazzo sequestrato a Vittoria: portato via da uomini incappucciati

Condividi questo articolo?

È successo ieri sera, si tratterebbe del figlio di un noto commerciante della zona. Sindaco convoca la giunta e chiede “misure straordinarie”

Un ragazzo è stato sequestrato ieri sera nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Due uomini, armati di pistola e col volto coperto, sarebbero scesi da un’auto e lo avrebbero costretto a salire a bordo. I due avrebbero chiamato per nome il ragazzo che, secondo le prime informazioni, è il figlio di un noto commerciante della zona. Il sequestro sarebbe avvenuto sotto gli occhi di alcuni coetanei della vittima. Le indagini sono condotte dalla polizia.

Dopo il rapimento, il sindaco di Vittoria Francesco Aiello ha convocato oggi, venerdì 26 settembre, la giunta municipale: “Siamo preoccupati ovviamente – dice – e vicini alla famiglia”. Il primo cittadino chiede “misure straordinarie” allo Stato.