Ragusa, ragazzo sequestrato a Vittoria: portato via da due uomini

Condividi questo articolo?

Il rapimento, di cui avevamo già dato notizia oggi, è accaduto nella serata di ieri. Il giovane, un 17 enne, è stato avvicinato da due persone scese da una Fiat Panda che lo hanno chiamato per cognome e poi sequestrato. In quel momento il ragazzo si trovava in compagnia di amici i quali hanno testimoniato di non aver mai visto quelle persone. Sul posto sarebbero giunti a bordo di due Fiat Panda, una di colore nero (dove è stato fatto salire a forza il ragazzo) e una bianca che pare seguisse la prima auto. Il fatto è accaduto in via Marangio, intorno alle 21.30, una strada periferica dove si incontrano la sera i ragazzi e che si trova nel rione Forcone.

Riconosciuto il giovane lo avrebbero afferrato e gli avrebbero strappato il cellulare dalle mani, lasciandolo cadere a terra sul posto. Avrebbero anche “rassicurato” gli altri ragazzi dicendo loro “non preoccupatevi, vogliamo solo lui”.

Fra le ipotesi al vaglio degli inquirenti la possibilità di un sequestro da parte di una banda mafiosa albanese che -pare- avrebbe il controllo del territorio in accordo con le cosche locali. Si fa presente che avessero ben chiaro l’obbiettivo del loro sequestro tanto da averlo chiamato per cognome. Eppure, a nostro modesto parere, proprio questo particolare presupporrebbe invece che i rapitori che hanno agito non conoscessero fisicamente il ragazzo. Cosa che rappresenterebbe in verità una pecca nell’organizzazione del grave crimine. Tutte le ipotesi sono comunque seguite al momento dagli investigatori.