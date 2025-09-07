Ragusa immersiva con “La Lupa” di Verga presso “Spazio 87”

Condividi questo articolo?

Dopo i grandi successi registrati a Ibla e a Donnafugata, che hanno visto la partecipazione di migliaia di spettatori, “La Lupa” di Giovanni Verga torna in scena oggi, 7 settembre presso Spazio 87 a Ragusa. Una novità assoluta per dare al pubblico di rivivere uno dei drammi più celebri riproposto in una messa in scena totalmente immersiva capace di trasportare lo spettatore dentro l’essenza più autentica del verismo. La regia è di Lorenzo Muscoso, che restituisce autenticità e la potenza drammatica del testo verghiano, avvalendosi di un cast d’eccellenza composto da artisti ragusani e catanesi: Germano Martorana nel ruolo di Malerba, Giuseppina Vivera in quello di Gna Pina, Adriano Gurrieri come Nanni Lasca, Greta D’Antonio nei panni di Mara e Alessandro Campo in quello di Bruno e Giovanni Migliorisi nel ruolo del Cuntastorie.

Ad arricchire lo spettacolo, le musiche originali del Maestro Riccardo Gerbino, artista eclettico, conosciuto per le sue partiture sonore eseguite in tutto il mondo, che contribuiscono a rendere l’esperienza teatrale ancora più intensa e avvolgente. La produzione è curata da Dreamworld Pictures in collaborazione con la Bottega dell’attore, realtà da anni impegnata nella valorizzazione delle opere verghiane attraverso un approccio innovativo, capace di coniugare fedeltà al testo con soluzioni sceniche di forte impatto emotivo.

L’appuntamento con “La Lupa” anticipa quello di Don Gesualdo in un grande ritorno alla Cunziria il 21 settembre, tra i luoghi originari, preannunciando un’occasione unica per vivere il teatro nella sua massima essenza realistica.