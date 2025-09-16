QUARTETTO DI CATANIA: in concerto al Teatro Sangiorgi di Catania

Condividi questo articolo?

Venerdì 19 settembre 2025 ore 21:00 il QUARTETTO DI CATANIA sarà in concerto al Teatro Sangiorgi di Catania in occasione del BIC Bellini International Context, la rassegna promossa dal Teatro Massimo Vincenzo Bellini.

La serata vedrà il Quartetto impegnato nell’esecuzione di tre preziose pagine del repertorio cameristico siciliano:

Pietro Platania, Quartetto secondo in la minore,

Domenico Famà, Fantasia belliniana (prima esecuzione assoluta dedicata al Quartetto di Catania, commissione del Teatro Massimo Vincenzo Bellini,

Giovanni Pacini, Quartetto n.1 in sol minore “L’amor coniugale”.La presentazione delle composizioni sarà a cura della Prof.ssa Graziella Seminara dell’Università di Catania.

Il Quartetto secondo in la minore di P. Platania e il Quartetto n. 1 in sol minore di G. Pacini, saranno registrati e costituiranno il secondo volume della collana Quartetti in 3P, del Quartetto di Catania, editi da TRP Music di prossima uscita. Si, siamo al secondo appuntamento del progetto QUARTETTI IN 3P.

Dopo aver eseguito ed inciso per la prima volta dalla loro epoca il primo quartetto di Salvatore Pappalardo ed il secondo di Giovanni Pacini, il 19 settembre prossimo al Teatro Sangiorgi a Catania eseguiremo un curioso quartetto ( il secondo ) di Pietro Platania, magistrale nella scrittura quartettistica e molto italiano nell’inspirazione, dove si assiste ad un insieme suggestivo di tecniche classiche, ben apprese dalla produzione austro-tedesca, e di cantabilità e coralità molto “mediterranee”.

Un lavoro di un compositore completamente dimenticato ma che ebbe giustamente fama ed onori alla Sua epoca. Accanto a questo, il primo quartetto di Giovanni Pacini titolato ” L’ amor coniugale ” dove il famoso e prolifico operista si cimenta per la prima volta in una composizione da camera. La produzione cameristica di Pacini è molto limitata, ma sicuramente i sette quartetti spiccano per maestria, per qualità musicali e tecniche. L’ emozione nostra e del pubblico nell’ascoltare musica importante dopo secoli di oblio è assicurata. Un omaggio a Bellini con la Fantasia belliniana di Domenico Famà su commissione del Teatro, Massimo Bellini e dedicata al Quartetto di Catania, lavoro agile e brillante che vuole far da trait d’union fra compositori catanesi. Città, Catania che custodisce ancora molte opere da riscoprire”, commentano gli artisti.

Biografia

Il Quartetto di Catania, nato dal comune intento dei suoi componenti di riscoprire, eseguire ed incidere la produzione quartettistica italiana dell’800, ha al suo attivo la prima registrazione mondiale del primo quartetto di Salvatore Pappalardo e del secondo di Giovanni Pacini per la TRP, etichetta catanese. Nel lavoro di ricerca focalizzato in primis sui compositori catanesi, accompagna la rilettura dei materiali manoscritti o delle stampe d’epoca, ad una profonda riflessione sulle modalità interpretative.

Nelle numerose esecuzioni di questi lavori a cura del Quartetto di Catania si realizza il progetto di rendere pubblico un patrimonio musicale inestimabile.