Prova a suicidarsi ma travolge e uccide anziana, tragedia a Milano

Un assurdo scherzo del destino nelle prime ore della serata a Milano, più precisamente in zona Baggio in via Fratelli di Dio. Un settantenne ha provato a suicidarsi, per motivi al momento sconosciuti, lasciandosi cadere dal suo appartamento sito al quarto piano. Esattamente nell’istante della caduta transitava un’anziana 83 enne che è stata travolta dal corpo dell’uomo.

La donna è morta sul colpo mentre l’anziano è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda dove è stato ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. L’impatto al suolo è stato infatti ammortizzato dalla povera vittima travolta.

Sul posto si sono recati i Carabinieri oltre, naturalmente, ai soccorritori del 118.

Foto di repertorio