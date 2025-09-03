Prorogati i tempi per la partecipazione alla sesta edizione del Premio Tonino Di Pasquale

Condividi questo articolo?

Il 20 settembre alla Casa del Jazz di Roma la premiazione dei vincitori del concorso musicale

Per partecipare alla sesta edizione del concorso musicale “Premio Tonino Di Pasquale”, c’è tempo fino al prossimo 15 settembre. La decisione di prolungare i termini di presentazione delle domande rappresenta un’eccezione alla regola in linea con gli obiettivi di KirArt, l’associazione culturale promotrice dell’evento. “Si tratta di una scelta fatta con la volontà di consentire la partecipazione ad una cerchia sempre più numerosa di giovani talentuosi che si impegnano, con amore e dedizione, a coltivare le multiformi espressioni della musica jazz e swing, valorizzandone l’intensità espressiva e sperimentandone le potenzialità – spiega la presidentessa dell’associazione, l’avvocato Mariella Bonfiglio.

Il Premio Tonino Di Pasquale, giunto alla sua sesta edizione, nasce dalla volontà di preservare il ricordo del musicista e batterista jazz Tonino Di Pasquale, originario di Trapani, morto cinque anni fa a causa di un colangiocarcinoma. Il ricavato della manifestazione infatti sarà devoluto alla Ricerca sui tumori rari al fegato.

Il Premio è suddiviso in due fasi: quella delle selezioni e della premiazione, che si svolgerà, il prossimo 20 settembre presso la “CASA DEL JAZZ” Villa Osio, sita in Viale di Porta Ardeatina n. 55 a Roma.

La partecipazione al concorso si rivolge alle scuole e ai giovani che abbiano un’età compresa fra i 10 ed i 35 anni.

Alle selezioni possono presentarsi tanto artisti singoli quanto gruppi costituiti da un massimo di 9 elementi. Le domande dovranno essere inviate, entro il 15 settembre prossimo, corredate dalla documentazione, all’ indirizzo e mail info@premiotoninodipasquale.it.

Nello specifico la selezione prevede un’audizione online, con l’invio di un link tematico “lo stile Swing nel Jazz” di massimo 5 minuti sulla piattaforma web YouTube (privato).

Il regolamento, la domanda di partecipazione e la liberatoria per la divulgazione di immagini e video sono erogabili dal sito https://www.premiotoninodipasquale.it/6a-edizione-2025/. Tra i partner del progetto si annovera l’Istituto Saverio de Bellis IRCCS di Castellana Grotte con la direzione scientifica del Prof. Gianluigi Giannelli. Anche questa sesta Edizione del Premio Tonino Di Pasquale vede confermata la preziosa collaborazione con il prestigioso Saint Louis College of Music di Roma, partner ufficiale del Premio, che ha istituito delle borse di studio per i vincitori.

Durante lo spettacolo del 20 Settembre, alla presenza dei direttori artistici: i maestri Riccardo Biseo e Giampaolo Ascolese, saranno premiati i vincitori di questa sesta edizione e la ricerca meritevole.

