Proroga Mostra Tomaselli GAM Palermo

Prorogata fino a domenica 14 settembre, la mostra si conclude con un focus sull’opera interattiva “Sufru” di Fabio Tomaselli Paolizzo, presente in mostra, che propone una riflessione ancora più profonda sul tema dello sfruttamento umano.
Ispirata al capolavoro di Tomaselli “I carusi” (1905), l’installazione audio-visiva impiega l’intelligenza artificiale per creare un dialogo dinamico con il pubblico. La presenza dei visitatori attiva trasformazioni digitali dell’opera originale, non solo rievocando la memoria storica della brutale fatica dei giovani minatori nelle zolfare siciliane, ma anche interrogando la coscienza contemporanea sulle nuove, e spesso invisibili, forme di asservimento.
Interverranno la curatrice Daniela Brignone e il professore Fabio Tomaselli Paolizzo.
Domenica 14 settembre Ore 17:30 su prenotazione. Durata: due ore.
A chiusura un rinfresco organizzato da I Design, in collaborazione con Civita Sicilia.