Presentato “Sale e Sudore” presso la Palazzina Liberty a Zafferana Etnea in provincia di Catania

“Lo sanno bene i marittimi, quelli che vanno per mare e che dal loro lavoro su quelle acque vivono e sono fieri, e non pensano mai ai rischi che corrono ogni volta che salpano. Ma il mare a volte riesce ad essere veramente crudele e si trasforma da amico a traditore, perché non dà il tempo di capire e lo fa quando non te lo aspetti”. Comincia da qui la presentazione del libro “Sale e Sudore” , scritto dalla Dott.ssa Brigida Morsellino.

Nella splendida cornice della Palazzina Liberty di Zafferana Etnea in provincia di Catania – e attorniata da un folto pubblico – l’autrice ha dialogato con l’insegnante e psicologa Alessandra Raffa e con l’imprenditore Delfo Messina. Un momento di forte riflessione che ha saputo appassionare tutti i presenti.

“E’ certamente un momento entusiasmante e molto intenso- spiega l’autrice Morsellino -sono emozionata ed orgogliosa di essere qui oggi. Il libro descrive il rapporto passionale di tanti giovani e marittimi con il mare in modo intrinseco, viscerale e profondo. Persone che contemporaneamente amano e temono questo gigante blu. Esempi di onestà intellettuale, di dignità e allo stesso tempo di severità e di passione sconfinata verso il mare”. Ampio spazio dedicato ai momenti musicali curati nei minimi dettagli dall’artista Giovanna Bonaccorsi. Agli assessori Alessandro Coco e Ada Pappalardo il compito di portare i saluti dell’intera amministrazione comunale di Zafferana Etnea. Dieci racconti, dieci esperienze con un unico intermediario: il mare. L’oralità che si fa strada tra le pagine di inchiostro, cercando di trasmettere il vissuto di questi uomini e queste donne che nel mare hanno visto speranza e serenità ma anche morte e disperazione.

Nella foto, Brigida Morsellino, presentato “Sale e Sudore” presso la Palazzina Liberty – Zafferana Etnea

