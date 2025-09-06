Premio Riviera dei Marmi: Custonaci premia quattro eccellenze siciliane

Condividi questo articolo?

Quattro storie di successo, quattro vite dedicate all’eccellenza nei rispettivi campi: la nona edizione del Premio Riviera dei Marmi ha reso, ieri sera, i Giardini Comunali di Custonaci il luogo ideale per raccontare il meglio della Sicilia contemporanea.

La cerimonia, condotta dalla giornalista Tgr Rai Tiziana Martorana, ha visto la consegna dei prestigiosi riconoscimenti – sculture in marmo di Giuseppe Cortese che riproducono il profilo di Monte Cofano – a personalità di spicco del panorama culturale e professionale siciliano.

Dino Petralia, magistrato in pensione, ha ricoperto tutti i ruoli della gerarchia giudiziaria fino a Procuratore Generale di Reggio Calabria. Membro del CSM (2006-2010) e Capo Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (2020-2022), coniuga rigore professionale con passioni culturali.

Vincenzo Morgante, giornalista e scrittore, dirige TV2000 e Radio InBlu. Ex direttore TGR RAI, ha firmato importanti inchieste sulla mafia e l’unica intervista RAI a Don Giuseppe Puglisi. Autore di opere narrative e saggistiche di impegno civile.

Giuseppina Torregrossa, scrittrice di successo internazionale, autrice di bestseller come “Il conto delle minne” (tradotto in dieci lingue) e della serie con la commissaria Marò per Mondadori. Non ha potuto partecipare per motivi personali.

Costanza Di Quattro, scrittrice e drammaturga, direttrice del teatro Donnafugata dal 2008. Conduce diverse rubriche su Rai 1 e ha pubblicato per Baldini+Castoldi romanzi premiati come “Donnafugata” e “Arrocco siciliano”.

“Il Premio Riviera dei Marmi rappresenta ormai un appuntamento consolidato nel panorama culturale regionale”, ha sottolineato il sindaco di Custonaci Fabrizio Fonte. “La nostra amministrazione crede fermamente nel valore di questa iniziativa che, dalla sua rinascita nel 2018, ha saputo riportare Custonaci al centro dell’attenzione. Questo evento costituisce per la nostra città una vetrina di straordinaria visibilità“.

L’onorevole Giuseppe Bica, deputato regionale, ha evidenziato: “Manifestazioni di questo calibro testimoniano la vitalità culturale della Sicilia Occidentale e la capacità delle nostre istituzioni locali di promuovere iniziative di qualità. Con la sua storia prestigiosa che annovera tra i premiati anche un Nobel come Ungaretti, il Premio Riviera dei Marmi costituisce un esempio virtuoso di come la cultura possa diventare volano di sviluppo e riconoscibilità territoriale.”

La serata è stata arricchita dagli intermezzi musicali della band Sicitalia, guidata da Piero Corso (canto e friscalettu), Salvo Graziano (fisarmonica) e Gioele Corso (chitarra), con un repertorio che ha spaziato dalle tradizioni siciliane ai classici internazionali.

Il Premio Riviera dei Marmi vanta una storia illustre che nel 1968 vide come presidente il poeta Lucio Piccolo e tra i premiati il Nobel Giuseppe Ungaretti. L’evento è organizzato dal Comune di Custonaci con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali, in collaborazione con prestigiose fondazioni culturali e aziende.