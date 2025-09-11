PNRR GAL Terre di Aci, pronti corsi di alfabetizzazione informatica gratuita,

Condividi questo articolo?

Il GAL Terre di Aci comunica che sono ancora aperte le iscrizioni ai corsi di alfabetizzazione informatica di base ed intermedio, nella sede del Living Lab delle Aci, in via Nepomuceno n. 8, Acireale (CT). I corsi, gratuiti, previsti fino a 600 posti disponibili, si terranno a partire da questo mese di settembre dal lunedì al venerdì, destinati a tutta la popolazione dai 18 anni in su, per tutte le età, e partiranno con un numero minimo di 20 partecipanti, con frequenza obbligatoria ai fini di una corretta riuscita. Per iscriversi è necessario semplicemente compilare il relativo modulo Google sotto riportato, nel quale si potrà anche esprimere la preferenza della fascia oraria (mattina, 09:00 – 13:00; pomeridiano, 15:30 – 17:30; serale, 18:00 – 20:00). Gli interessati verranno successivamente contattati.

Il primo Corso “Competenze Digitali di Base” è articolato per chi si approccia con difficoltà a computer, internet o posta elettronica: un percorso formativo di 20 ore in presenza nel Living Lab, per imparare a usare il web, la posta elettronica, Google, i social, Word ed Excel in modo semplice e guidato. Il corso include lezioni pratiche in piccoli gruppi (max 20 partecipanti), docenti qualificati e rilascio di attestato di partecipazione al superamento dell’esame finale. Consentirà di apprendere come navigare, ricercare e filtrare dati, informazioni e i contenuti digitali, gestire dati, informazioni e contenuti digitali, interagire con gli altri attraverso le tecnologie, condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali, esercitare la cittadinanza attraverso tecnologie digitali, sviluppare contenuti digitali, condividere informazioni attraverso le tecnologie digitali, esercitare la cittadinanza attraverso le tecnologie digitali, proteggere i dati personali e la privacy, risolvere problemi tecnici.

Il secondo “Corso di informatica Intermedio” costituisce invece un’opportunità unica per ottenere gratuitamente la certificazione europea DigiComp 2.2, spendibile nel mondo del lavoro. Il Corso Intermedio da 40 ore guiderà l’utente nel potenziamento delle competenze digitali avanzate: collaborazione online, sicurezza informatica, strumenti di produttività come Word, Excel, PowerPoint, WordPress, cloud, SPID, e molto altro. Alla fine del percorso, al superamento dell’esame finale, sarà rilasciata la certificazione DigiComp 2.2 accreditata Accredia Standard (ufficialmente valida anche per concorsi pubblici, ATA, ecc.).

Il corso, completamente gratuito, include lezioni pratiche in piccoli gruppi (max 20 partecipanti), docenti qualificati e rilascio della suddetta certificazione

Il GAL Terre di Aci, soggetto sub attuatore per la realizzazione della Misura 1.7.2 del PNRR “Rete di servizi di facilitazione digitale” per il territorio delle Aci e comuni limitrofi, avvia così un altro impegno finalizzato all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti.