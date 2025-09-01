Palermo: sorpresi a rubare in abitazione sequestrata, 4 arresti

Quattro palermitani, tra cui una donna, di età compresa tra i 56 e i 66 anni sono stati arrestati dai carabinieri a Carini, nel Palermitano, per tentato furto in abitazione aggravato e violazione di sigilli.

A insospettire i militari è stata la presenza di più auto parcheggiate nelle vicinanze di un’abitazione in fondo Cicala sottoposta a sequestro. All’interno dell’appartamento i carabinieri hanno bloccato i quattro indagati intenti a portare via condizionatori, scaldabagno elettrico, impianti elettrici e altri oggetti ritenuti di utilità.

Tutta la refurtiva è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. Gli arresti sono stati tutti convalidati dal gip di Palermo. (Adnkronos)

