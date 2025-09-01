Palermo: ladri di rame di nuovo in azione, furto di cavi in via Bennici

Condividi questo articolo?

Nuovo furto di cavi di rame a Palermo. A scoprirlo in via Giuseppe Bennici, nella zona di corso dei Mille, è stata Amg Energia. “Il danno riguarda soltanto l’impianto di illuminazione della strada – spiega – e, in base alle prime verifiche eseguite, avrebbe determinato lo spegnimento di circa la metà dei punti luce. L’impianto dovrebbe, comunque, funzionare in modo parziale: stasera verrà eseguito un nuovo controllo”. Gli operatori della società partecipata dal Comune, che si occupa di distribuzione gas e pubblica illuminazione, hanno scoperto il furto durante le verifiche effettuate costantemente sugli impianti anche in relazione alle segnalazioni di guasti. Nel corso delle attività di routine, hanno trovato alcuni pozzetti di ispezione forzati, cavi tranciati e asportati. Verrà presentata denuncia contro ignoti e programmato il ripristino dell’impianto, che oggi è stato messo in sicurezza.

La scorsa settimana un altro furto di cavi era stato scoperto nella zona di Acqua dei Corsari: gli impianti di illuminazione, che erano stati danneggiati nelle vie Padre Massimiliano Kolbe, Ettore Li Gotti, Ammiraglio Cristodulo, Piano del Fico e Giuseppe Rovella (circa 40 punti luce), sono già stati ripristinati. Amg Energia ribadisce “la necessità di allertare le forze dell’ordine ed il numero verde della società, 800136136, per segnalare qualsiasi attività sospetta sugli impianti”. (Adnkronos)

Foto di repertorio

