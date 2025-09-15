Omicidio in farmacia a Palermo

Quattro colpi di pistola per uccidere l’impiegato di una farmacia a Palermo. L’omicidio, sul quale adesso gli investigatori sono chiamati a fare chiarezza, in piazza Principe di Camporeale. Le telecamere interne potrebbero aiutare le forze dell’ordine a cercare di comprendere quanto accaduto.
L’omicidio è avvenuto poche ore fa presso l’ingresso secondario, quello del magazzino in via Oberdan, della farmacia Sacro Cuore. A essere raggiunto dai quattro proiettili, alla schiena, un magazziniere della farmacia, Stefano Gaglio di 39 anni.
Al momento non ci sarebbero altri particolari. Sul posto la Polizia di Stato. Le indagini sull’omicidio sono affidate alla sezione omicidi della Squadra Mobile di Palermo.