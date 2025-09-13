Nel territorio tra l’Etna e l’Alcantara evento per il “Teatro del Gusto”

Condividi questo articolo?

Il 13 settembre al 5 ottobre 2025, il territorio tra l’Etna e l’Alcantara si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per l’evento “Teatro del Gusto”. L’iniziativa promossa dal GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara, come spiega il presidente Ignazio Puglisi – è un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso borghi incantevoli come Santa Domenica di Vittoria, Fiumefreddo di Sicilia, Malvagna, Piedimonte Etneo, Moio Alcantara, Randazzo, Motta Camastra e Zafferana Etnea.

L’evento celebra le eccellenze del territorio siciliano, fondendo tradizione culinaria, musica, arte e folclore. Ogni weekend, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’atmosfera unica, dove il sapore si unisce allo spettacolo. Il programma del “Teatro del Gusto” è pensato per soddisfare ogni palato e ogni passione. Appassionati di cucina e curiosi potranno assistere alle creazioni di alcuni dei nomi più noti della ristorazione siciliana.

In programma showcooking con qualificati chef stellati, mentre sono previsti workshop condotti da Ruggero Sardo, Anthony Di Stefano e Salvo La Rosa. Le serate si animeranno con le note di artisti di fama. Si esibiranno l’Angel’s Band, il cantautore Mario Incudine, la band siciliana Tinturia e l’icona della musica d’autore Mario Venuti, regalando al pubblico momenti di grande energia ed emozione. Non mancheranno le risate con gli spettacoli di Massimo Spata, Andrea Barone e il duo comico I Badaboom, che porteranno leggerezza e allegria nelle piazze dei borghi.

Le radici della Sicilia saranno protagoniste con sfilate di carretti siciliani, esibizioni di gruppi folk e performance di artisti di strada, che riporteranno in vita l’anima più autentica e popolare dell’isola. Il “Teatro del Gusto” 2025 – sottolinea il presidente del Gal, Puglisi – è un’occasione imperdibile per scoprire e gustare il cuore pulsante della Sicilia, tra sapori inimitabili, tradizioni secolari e l’accoglienza calorosa di una terra straordinaria”.

US Mario Previtera OdG n.081831

Nella foto, il presidente Ignazio Puglisi