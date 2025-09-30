Naxoslegge: Sylvain Tesson a Catania per il gran finale della XV edizione

Condividi questo articolo?

Domani, mercoledì 1 ottobre alla Biblioteca Ursino Recupero incontro con lo scrittore francese, neo vincitore del Premio Kapuściński 2025 per la scrittura di viaggio e reportage

La XV edizione di Naxoslegge, festival delle narrazioni, della lettura e del libro diretto da Fulvia Toscano, si conclude con un ospite d’eccezione: Sylvain Tesson, tra i più amati autori francesi contemporanei.

Mercoledì 1 ottobre alle 17:00, la Biblioteca Ursino Recupero di Catania accoglierà lo scrittore per la presentazione dei suoi libri “Piccolo trattato sull’immensità del mondo” e “Una leggerissima oscillazione. Diari 2014-2017” (Piano B Edizioni). Interverranno con l’autore Andrea Scarabelli e Marco Spada. L’evento è realizzato in sinergia con il Comune di Catania e in collaborazione con l’Associazione Pensiero Radicale.

Tesson arriva a Naxoslegge reduce dalla vittoria del prestigioso Premio Kapuściński 2025 per la scrittura di viaggio e reportage, ricevuto al Festival della Letteratura di Viaggio di Roma: un riconoscimento che ne consacra la capacità di raccontare il mondo intrecciando avventura, riflessione filosofica e profondità letteraria.

Il Festival, che ha la direzione artistica di Fulvia Toscano, è organizzato con il sostegno del Parco Archeologico di Naxos Taormina, della Fondazione Sicilia, insieme a partner privati che da sempre lo supportano.

Nella foto, Sylvain Tesson