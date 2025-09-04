Napoli, lite tra coniugi finisce in tragedia: morto il marito, moglie arrestata

Condividi questo articolo?

Agli investigatori, la 58enne ha raccontato di essere stata accoltellata dal marito e di aver reagito uccidendolo. La donna è stata portata in carcere. In corso gli accertamenti

E’ stata arrestata e portata nel carcere di Secondigliano la 58enne che all’alba ha accoltellato e ucciso il marito 59enne al culmine di una violenta lite scoppiata nella notte. A chiamare i poliziotti era stata la stessa donna, raccontando di aver ucciso il marito con un coltello nella loro abitazione in via Arcangelo a Baiano, a Napoli. All’arrivo sul posto, gli agenti hanno trovato la donna ferita e l’uomo ormai senza vita in camera da letto con numerose ferite da arma da taglio nella parte superiore del corpo. Agli investigatori, la 58enne ha raccontato di essere stata accoltellata dal marito e di aver reagito, uccidendolo.

La donna è stata quindi portata all’ospedale Vecchio Pellegrini in codice rosso per poi essere interrogata dal pm intervenuto sul posto. Al magistrato ha detto di essere stata già in passato vittima di minacce e aggressioni da parte del marito violento, ma di non aver mai denunciato. Non vi erano stati interventi precedenti o segnalazioni di lite. Trovati due coltelli di grosse dimensioni, sottoposti a sequestro. Indagini sono in corso da parte della Squadra Mobile.