Napoli, esplosione in un appartamento a Meta di Sorrento: 2 morti

CANOA: Salvatore “Turi” Spampanito del CUS Catania è campione italiano di Velocità/Paracanoa

Condividi questo articolo? È IL CAMPIONE ITALIANO DI VELOCITÀ/PARACANOA, E FA TRIPLETTA L’indiscusso protagonista del Campionato Italiano di Velocità/Paracanoa che si è disputato all’Idroscalo di Milano è il paracanoista cusino Salvatore “Turi” Spampinato. Ha fatto tripletta vincendo tutte le gare di categoria a cui ha partecipato. Ha dominato le gare K1...