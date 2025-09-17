Morto Giuseppe Reina noto politico catanese

Condividi questo articolo?

Giuseppe Reina, 71 anni, ex sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti dal maggio del 2008 al novembre del 2010, nel governo Berlusconi; fu eletto in Puglia nelle liste di Forza Italia ed è stato parlamentare della Camera dei Deputati dall’aprile del 2006 all’aprile del 2008.

Così lo ricorda Raffaele Lombardo, già presidente della Regione e leader del Movimento per l’Autonomia nelle cui fila era proprio iscritto Reina:

“Alle 14 di oggi ci ha lasciato, d’improvviso, Pippo Reina. Se n’è andata una parte della nostra storia, del nostro impegno pubblico, della nostra vita. Quante ore, quanti giorni, quante notti a ragionare, a concordare, a lavorare. Sempre in prima linea, uomo e politico appassionato, generoso, attento, colto, intelligente, equilibrato, coerente, onestissimo, affettuoso. Figlio, padre e marito esemplare. Siamo vicini nel dolore, col nostro dolore, ai suoi cari”.

Nato e cresciuto a Misterbianco, dove fu anche consigliere e assessore (sia al Comune che all’ex Provincia Regionale) proprio nella Chiesa Madre saranno celebrati i funerali, venerdì 19 alle ore 11.