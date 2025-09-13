Morto a Messina il 13 enne caduto da monopattino

Il tragico incidente si verificò lo scorso 5 settembre quando il piccolo Francesco Pantano, di appena 13 anni, cadde con il suo monopattino al rione Giostra di Messina battendo violentemente la testa. Le condizioni apparvero subito gravi e fu trasportato in codice rosso al Policlinico peloritano per poi essere trasferito presso il reparto di neurochirurgia.

Il suo cuore purtroppo ha cessato di battere nelle scorse ore. L’Istituto Comprensivo Pascoli-Crispi, frequentato dal giovane studente lo ricorda così con un post sulla sua pagina Facebook:

Questa mattina, così placida e assolata, è stata funestata da una triste notizia, a cui, in parte, ci eravamo preparati, ma non siamo riusciti a farci trovare pronti. È indescrivibile il dolore di una scuola, quando si spezza una giovane vita che si è contribuito a crescere, verso la quale si sono rivolte cure, sulla quale si sono riposte speranze, in cui si sono alimentati sogni.

Al nostro piccolo Francesco Pantano rivolgiamo un pensiero commosso e ci stringiamo affettuosamente attorno ai suoi familiari, con particolare attenzione alla sua sorellina Emma impegnandoci a dedicarle ogni gesto che possa essere balsamo per il suo cuore ferito.