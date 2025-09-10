Mons. Renna (Cei): “Basta con la tragica sequenza di morti sul lavoro, tutti si sentano interpellati”

Redazione
“Alla ripresa più massiccia di tante attività lavorative, anche la ripresa della tragica sequenza di morti bianche”.

Lo sottolinea all’Adnkronos mons. Luigi Renna, a capo della Commissione Cei che si occupa dei problemi legati al lavoro, dopo le nuove vittime sul lavoro, ieri quattro in un solo giorno. “Ci chiediamo tutti – denuncia l’esponente Cei – come mai non stiamo imparando ancora nulla dalla storia di tante vittime: quale prevenzione, quale formazione dei lavoratori, quali accortezze il lavoratore impara a mettere in atto per prevenire? Sono tanti i soggetti che devono sentirsi interpellati, non solo a livello istituzionale, ma ogni lavoratore deve chiedere che sia riconosciuto questo fondamentale diritto di chi lavora”.

 

 


