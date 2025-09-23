Modica. La poetessa e scrittrice modicana Franca Cavallo ha conseguito un ulteriore riconoscimento

Condividi questo articolo?

“Partecipare ad un concorso di narrativa è sempre un’esperienza particolare, interessante e ti fa conoscere diverse persone che hanno la tua stessa passione”. Sono le prime parola a caldo della poetessa e scrittrice modicana Franca Cavallo che ha conseguito un ulteriore riconoscimento partecipando al concorso per racconti brevi di narrativa aventi tema libero “James Joyce 2025 Summer Edition”. Delicato ed impegnativo il lavoro della giuria che, su un totale di ben 113 racconti pervenuti, ha selezionato un gruppo ristretto di autori includendo, nella rosa dei premiati, Franca Cavallo che ha partecipato con il racconto inedito “I giocatori di carte”, che si va ad incuneare nei ricordi d’infanzia dell’autrice catapultando il lettore in un voyage affabulante e con ingredienti speciali di quelle serate trascorse anche con la nonna, giocando a “ti vitti” e sollevando “briciole di memoria rimaste su quel tavolo da pranzo e sugli arazzi dei Giocatori di carte”.

Cosa l’ha spinta a partecipare? “Sicuramente la curiosità e cercare di far conoscere agli altri la mia scrittura. Queste iniziative letterarie rappresentano un’opportunità unica per condividere le tue storie, farti conoscere e, perché no, ottenere anche un riconoscimento per il tuo lavoro”.

Come da regolamento, i racconti selezionati verranno prossimamente pubblicati, a titolo gratuito, in un’antologia curata dagli stessi componenti la giuria. Frattanto, è in arrivo un ulteriore opera di Franca Cavallo che sarà in libreria nel prossimo autunno.

Giuseppe Nativo