Meteo Italia, forte ondata di maltempo: previsioni oggi e domani

Piogge di sapore autunnale su buona parte del Paese

E’ in arrivo sull’Italia una forte ondata di maltempo con piogge dal sapore autunnale. A partire da oggi, martedì 9 settembre, i temporali colpiranno buona parte della penisola a partire dal Nord, in Sardegna e in Toscana. In serata la situazione si accentuerà ulteriormente.

Le regioni più colpite dal maltempo

Ma la fase clou di questa ondata di maltempo si avrà domani, mercoledì 10 settembre, e sarà davvero una ‘giornata nera’. La perturbazione abbraccerà praticamente tutta l’Italia, portando temporali diffusi su gran parte delle regioni settentrionali e centrali, con un’attenzione particolare per quelle tirreniche come Lazio e Toscana, che potrebbero essere colpite da fenomeni anche di forte intensità sottolinea iLMeteo.it.

A proposito di Lazio e Toscana, la lente d’ingrandimento è puntata proprio su queste due regioni, perché secondo gli ultimi aggiornamenti modellistici, sarà davvero elevato il rischio di temporali autorigeneranti. Questi fenomeni, caratterizzati dalla stazionarietà e dalla capacità di scaricare ingenti quantità di pioggia in un breve lasso di tempo sulla stessa zona, potrebbero causare nubifragi, allagamenti e disagi alla viabilità, mettendo a dura prova le aree urbane.

Attenzione in un secondo momento, tra mercoledì 10 settembre pomeriggio e giovedì 11 mattina, anche sulla Campania. Non è escluso infatti che tra le province di Caserta e Napoli possano verificarsi fenomeni intensi e stazionari. Sarà decisamente più tranquilla invece la situazione sul resto del Sud, a parte una coda di instabilità su Sicilia e Calabria tirrenica e sul Salento nella giornata di giovedì.

Ma già a partire dal fine settimana, una nuova rimonta dell’alta pressione potrebbe riportare condizioni di bel tempo e temperature nuovamente estive, in particolare al Sud, regalandoci un’ultima, calda parentesi di sole prima dell’autunno.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 9 settembre – Al Nord: nuvoloso con rovesci in arrivo su Liguria, Triveneto e rilievi. Al Centro: maltempo in arrivo su Sardegna e Toscana. Al Sud: soleggiato e caldo.

Domani, mercoledì 10 settembre – Al Nord: maltempo diffuso, forti temporali. Al Centro: maltempo, fenomeni intensi su Lazio e Toscana. Al Sud: temporali in arrivo in Campania, nuvoloso altrove.

Giovedì 11 settembre – Al Nord: ultime piogge sul Triveneto, sole altrove. Al Centro: tra sole e nubi sparse, qualche rovescio irregolare. Al Sud: variabile, temporali su Calabria e Salento.

TENDENZA: variabile al Nord, sole al Centro-Sud, temperature in aumento.