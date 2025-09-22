Maltempo al Nord, esonda il Seveso a Milano. Frane a Como, donna dispersa nell’Alessandrino

Condividi questo articolo?

Allerta meteo arancione in Lombardia e Liguria. A Savona straripa il Bormida

Con l’arrivo dell’autunno, una nuova ondata di maltempo si sta abbattendo sull’Italia del Nord. Colpite in particolare la Lombardia e la Liguria, tra piogge incessanti, frane, allerta meteo, ingrossamento ed esondazioni di fiumi. Una donna risulta dispersa nell’Alessandrino.

Ecco il punto sulla situazione e i disagi.

Frane e allagamenti in Lombardia, a Milano esonda il Seveso

Il territorio della regione Lombardia, con la Regione che ha diramato dalla mezzanotte un’allerta meteo arancione per rischio idrogeologico e gialla per rischio idraulico, è stato colpito da un’intensa ondata di maltempo che ha interessato in particolare le province di Como, Monza e Varese, dove si registrano numerosi allagamenti e situazioni di criticità (VIDEO).

Nel centro storico di Como si registrano allagamenti. Il lungolago, via Regina Teodolinda e alcune strade, tra cui via Brambilla, sono state interdette alla circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti in decine di occasioni.

Nel comune di Turate (Como), i Vigili del fuoco sono intervenuti “per soccorrere un automobilista rimasto bloccato all’interno della propria autovettura in un sottopasso allagato”. Alle ore 7:00, tra i comuni di Como e Blevio, è stato segnalato un intervento di soccorso tecnico urgente per una frana che ha invaso la sede stradale, coinvolgendo una vettura. Non si segnalano feriti. La strada risulta interdetta al transito. Un’altra frana su sede stradale si è verificata in località Villaggio Montelago, nel comune di Brusimpiano (Varese), lungo la SS344 dir, causando la chiusura della strada. Sul posto sta operando una squadra dei vigili del Fuoco del comando di Varese.

Nel comune di Lavena Ponte Tresa, in via Ungheria e nelle strade limitrofe, si segnalano criticità a causa dell’esondazione di un torrente. La SS 340 Regina risulta interdetta al transito nel comune di Argegno per la presenza di materiale che ha invaso la sede stradale. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale, la Polizia Locale e personale Anas per il ripristino della viabilità. Dall’inizio della perturbazione sono stati effettuati oltre settanta interventi di soccorso su tutto il territorio regionale. Le squadre dei vigili del Fuoco restano impegnate sul campo per la gestione delle emergenze e la messa in sicurezza delle aree colpite.

E piove incessantemente da questa notte su Milano., dove è esondato il Seveso, comunica su Facebook l’assessore Marco Granelli. “Forti piogge su tutto il bacino del Seveso dalle 5 di stanotte. A Seveso oltre 200mm di acqua e molto anche a Cantu’ e a Paderno Dugnano”, sottolinea Granelli. “Dalle otto è attiva la vasca di Milano e questa volta è stata attivata anche Senago. Purtroppo la vasca è strapiena e quindi dalle 10.00-10.15 incomincia ad esondare a Niguarda nel quartiere Pratocentenaro”, conclude.

La pioggia in città e nella zona a nord di Milano è iniziata dalle 2 e si è intensificata dalle 5. Alle 7 di questa mattina – aveva fatto sapere in mattinata con un post pubblicato su Facebook l’assessore – erano già scesi “30 millimetri nella parte nord della città e più di 80 millimetri a Paderno Dugnano e Seveso, meno per ora a Monza con 20mm. In città è attivo il controllo dei sottopassi e nel quartiere Ponte Lambro; alle 6 sono state posizionate le barriere mobili per precauzione, e attivato il controllo dei livelli di fognatura e Lambro, per ora ancora bassi”. I temporali continueranno intensi nella mattinata, per questo Granelli raccomanda “la massima attenzione”.

Il Comune di Milano ha raccomandando in concomitanza con l’allerta meteo di “abbandonare tutte le aree verdi, i parchi e le zone alberate; non sostare sotto e nei pressi di impalcature di cantiere, dehors e tende. Si invitano i cittadini e le cittadine a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei fiumi e dei sottopassi. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento e dalle intemperie. Durante il periodo dell’allerta bisogna prestare grande attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo”. Il Centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile del Comune di Milano è attivo per il monitoraggio e per coordinare gli eventuali interventi in città.

Sulla linea ferroviaria Chiasso–Milano la circolazione è interrotta tra Como e Albate a causa dei danni provocati dal maltempo. Lo stop, in vigore dalle 7:05 di questa mattina, è ancora attivo alle 10:30. Sono in corso interventi tecnici per il ripristino della linea.

Piemonte, una donna risulta dispersa nell’Alessandrino

Allerta gialla in Piemonte. Ad Alessandria, da stanotte sono stati svolti dai Vigili del fuoco 22 interventi connessi alle forti piogge. A Spigno Monferrato è stato effettuato il salvataggio di 15 persone isolate in un campeggio per l’innalzamento del livello dell’acqua. Sono in atto le ricerche di una donna segnalata come dispersa.

Liguria, allerta nel Savonese: esonda il Bormida

L’ondata di maltempo in Liguria ha colpito principalmente il savonese, in particolare la val Bormida. A Cairo Montenotte, all’alba è esondato il fiume Bormida. Sono decine gli interventi in atto da parte dei vigili del fuoco per frane e soccorsi dovuti ad allagamenti, si segnalano persone bloccate in auto tratte in salvo.

La circolazione ferroviaria è intanto ritornata regolare sulla tratta Savona-Ventimiglia precedentemente sospesa e fortemente rallentata a causa delle condizioni meteo avverse che nelle prime ore della mattinata hanno provocato un guasto alle infrastrutture.

A ponente (zone AD) l’allerta è scattata ieri sera in giallo, è passata ad arancione dalla mezzanotte e resterà così fino alle 13 di oggi, per poi tornare gialla fino alle 15. Sul centro (zona B) la situazione è simile: gialla ieri sera, arancione dalla mezzanotte fino alle 15 e nuovamente gialla fino alle 18. Sul levante (zone C ed E) si è andati direttamente in arancione da mezzanotte, con conclusione alle 15 e prosecuzione in giallo fino alle 18. La fase più delicata, secondo Arpal, non è cessata con la notte. In mattinata sono attesi temporali forti e persistenti che potrebbero scaricare oltre 50 millimetri di pioggia in un’ora.

“Sono il savonese e soprattutto la Valbormida i territori più colpiti nella notte dalla perturbazione che sta attraversando la Liguria. Tra le 22 di ieri sera e le 7 di questa mattina si sono registrate cumulate molto significative: in particolare, a Dego sono caduti fino a 413 mm di pioggia in 8 ore, 111 mm in un’ora”. Così Regione Liguria in una nota.

“Il fiume Bormida – si legge – ha superato il secondo livello di guardia provocando parziali esondazioni. Oltre che a Dego e a Cairo Montenotte, allagamenti diffusi e frane si sono registrati anche a Piana Crixia, Carcare, Mallare. Centinaia le telefonate ai Vigili del fuoco che stanno operando sul territorio anche per trarre in salvo alcune persone rimaste bloccate nelle auto sommerse dall’acqua. Interrotta la linea Breil -Ventimiglia. Sulla Ventimiglia-Genova la circolazione è fortemente rallentata tra Pietra Ligure e Finale Ligure. Rallentamenti anche sulla ⁠linea Genova-Torino tra Arquata Scrivia e Novi Ligure”.

“Precipitazioni intense – prosegue – anche in Valle Stura: a Rossiglione si sono registrati fino a 270 mm in 8 ore. In questi minuti la parte più intensa della perturbazione sta interessando l’alta Val Bisagno e la Val Trebbia, tra Lorsica e Barbagelata; ci sono poi nuclei temporaleschi anche nelle zone di Varese Ligure e alle Cinque Terre. Permane l’allerta arancione, la più grave per i temporali, fino alle 13 di oggi sul ponente e fino alle 15 sul resto della Liguria”. “Nelle prossime ore, in mattinata, è atteso il passaggio del fronte principale, con temporali forti e persistenti. La sala operativa della Protezione civile sta monitorando l’evolversi della situazione, in costante contatto con i sindaci e i volontari sul territorio”, conclude la nota.