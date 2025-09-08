Madè porta in scena “Le straordinarie avventure di Caterina” nel progetto “Il mondo salvato dalle ragazzine”

Condividi questo articolo?

omaggio a Elsa Morante tra Catania e Mascalucia

12 e 21 settembre a Catania e il 9 novembre a Mascalucia: spettacoli e laboratori dedicati alla grande scrittrice.

Catania, 8 settembre – A quarant’anni dalla scomparsa di Elsa Morante, una delle voci più potenti e ribelli della narrativa italiana, l’associazione Madè propone a Catania e Mascalucia una rassegna di spettacoli e laboratori, inserita nel progetto nazionale “Il mondo salvato dalle ragazzine”, sostenuto dal Ministero della Cultura – Progetti Speciali Teatro 2025.

Il cuore del programma è rappresentato dal reading drammatizzato dal titolo “Le straordinarie avventure di Caterina“, favola scritta da una tredicenne Morante, che sarà interpretata da Egle Doria e Laura Giordani, insieme a Marco e Davide Napoli della Compagnia Arte Pupi – Fratelli Napoli. Un incontro originale tra letteratura e Teatro dei Pupi, che intreccia parola e tradizione.

Lo spettacolo andrà in scena in queste tre date:

Venerdì 12 settembre alle 19.30 – Giardino di Scidà (bene confiscato alla mafia), Catania

Domenica 21 settembre alle 19.30 – Trame di Quartiere, Catania

Domenica 9 novembre, alle 19.30 – Teatro Stabile di Mascalucia “Mario Re”.

Accanto al reading, spazio al laboratorio gratuito “Elsa e le bambine”, ideato dalla pedagogista Maria Grazia Pitronaci, un percorso di educazione sentimentale ispirato alle opere di Morante. Gli incontri, con posti limitati (max 20 partecipanti), si terranno l’11 e 21 settembre a Catania e il 9 novembre a Mascalucia, con la conduzione di artisti e pedagogisti tra cui Nicola Alberto Orofino, Egle Doria e Gisella Calì.

Dopo il successo de “Il Pomo della discordia”, che ha inaugurato questo progetto di respiro nazionale, gli appuntamenti proseguono con “Le straordinarie avventure di Caterina”. L’associazione Madè, capofila del progetto “il mondo salvato dalle ragazzine” che prevede attività ed eventi in tutta Italia, conferma la propria vocazione a intrecciare letteratura, teatro e memoria collettiva, offrendo al pubblico e alle nuove generazioni, un’occasione di bellezza e riflessione.