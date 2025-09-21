Condividi questo articolo?

L’organico della Polizia Municipale di Mascali si rinforza con l’assunzione di sei nuovi agenti, selezionati tramite concorso pubblico. Questo incremento, che porta il numero totale di agenti a 12, mira a potenziare il controllo del territorio, che si era ridotto a causa dei recenti pensionamenti.

Il comandante Maurizio Cannavò ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo dei nuovi agenti, sottolineando il loro contributo fondamentale per le attività del Corpo. “I nuovi agenti forniranno un importante contributo – ha dichiarato Cannavò. Si stanno delineando i compiti da assegnare, e saranno indispensabili nelle molteplici attività d’istituto a Mascali, nelle frazioni e d’estate nel borgo marinaro di Fondachello”. Anche il vicesindaco Veronica Musumeci ha commentato positivamente l’assunzione, evidenziando il significativo passo avanti per la comunità.

“Dopo 38 anni, il Corpo di polizia municipale a Mascali viene implementato con sei nuove assunzioni. “Un fatto importante per la città, poiché si riuscirà ad assicurare un maggiore controllo sul territorio, compresi i servizi di vigilanza nelle scuole e il controllo della viabilità e sull’abbandono dei rifiuti.”

L’assunzione di queste nuove figure è stata resa possibile grazie all’approvazione del Bilancio e del Rendiconto, che ha permesso di integrare nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) le risorse necessarie per le assunzioni. Questo rafforzamento della forza pubblica locale permetterà di garantire una maggiore sicurezza e un controllo più capillare su tutto il territorio comunale, migliorando la qualità dei servizi offerti ai cittadini.