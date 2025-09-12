“Londra-Palermo: I Corrieri Group ospita il Savage Garden”

Condividi questo articolo?

Il celebre bar londinese presenta Express Distillery nel tempio palermitano del vermut.

I Corrieri, punto di riferimento della mixology palermitana, e Vermuteria, l’unico locale in città interamente dedicato alla cultura del vermut, aprono le porte ad un appuntamento internazionale: martedì 24 settembre, dalle ore 20, dietro ai loro banconi arriverà il team del Savage Garden di Londra, uno dei rooftop bar più iconici della capitale inglese.

L’iniziativa, che segna la prima guest star internazionale de la Vermuteria, nasce dalla collaborazione con Boutique Brand, società inglese proprietaria del marchio Express Distillery, e dalla distribuzione italiana curata da D&C SpA, attiva dal 1950 e specializzata nell’importazione e distribuzione in esclusiva di specialità food & beverage provenienti da oltre 50 paesi. La serata sarà incentrata proprio su Express Distillery, il vermut nato dall’incontro tra Trebbiano romagnolo e Moscato Bianco del Piemonte, arricchito da botaniche come menta, timo, rosmarino, origano, scorza d’arancia e lavanda.

A rappresentare il brand sarà Danilo Dersigni, figura di riferimento per la distribuzione in Inghilterra, che accompagnerà il team del Savage Garden nella presentazione di Express Distillery, vermut ideato da italiani all’estero per coniugare qualità, semplicità e appeal internazionale, con un approccio fresco e diretto al mondo della miscelazione, fedele alla filosofia della velocità e semplicità tipica dei grandi classici dell’aperitivo italiano. Durante la serata il team londinese proporrà una drink list esclusiva, mostrando come il brand viene concepito e servito nel Regno Unito.

L’evento si inserisce in un percorso di scambio culturale tra top bar internazionali promosso da D&C SpA, pensato per favorire nuove connessioni, confronti e visioni condivise. In questa prospettiva, Gioele Errera, socio de I Corrieri e tra gli ideatori di Vermuteria, sottolinea: “È un onore ospitare i ragazzi del Savage Garden di Londra e condividere il bancone con loro per una sera. Insieme a Express Vermouth, Ruta Maya Rum e alla famiglia D&C ci aspetta una serata indimenticabile all’insegna del buon bere. Questo appuntamento segna un passo importante nel nostro percorso di crescita, che continuerà con nuove collaborazioni ed eventi”

I Corrieri, cocktail bar

Situato nel cuore del centro storico di Palermo, all’interno dello storico Palazzo Marchese, I Corrieri è un cocktail bar che unisce mixology, musica e cultura. Con un design contemporaneo caratterizzato da materiali naturali e illuminazione soffusa, il locale offre un’atmosfera calda e dinamica, in cui il bancone centrale diventa fulcro di incontro e condivisione, affiancato da un dehors con vista sulla piazza. Punto di riferimento per gli appassionati di cocktail, propone drink creativi e signature preparati con ingredienti di alta qualità, accompagnati da una selezione gastronomica che spazia dai taglieri aperitivo a sushi e poke, offrendo un’esperienza completa e curata in ogni dettaglio.

Vermuteria

Inaugurata lo scorso maggio, la Vermuteria è il nuovo concept bar firmato I Corrieri. Punto di riferimento per chi vuole scoprire, approfondire e vivere come rito ed esperienza il mondo del vermut, la Vermuteria coniuga un’offerta di cocktail d’autore ispirati al celebre vino aromatizzato, una selezione di etichette e piccoli piatti pensati in abbinamento, in un ambiente dal design seducente, teatrale e musicale, pensato per accogliere appassionati e curiosi durante tutta la giornata.

I Corrieri Group

Il gruppo I Corrieri riunisce tre locali distinti nel cuore di Palermo – I Corrieri, cocktail bar di tendenza; Caddìa, pizzeria contemporanea; e Vermuteria, primo locale della città interamente dedicato alla cultura del vermut – nati dalla visione condivisa dei soci Giuseppe Costanza, Gioele Errera e Giorgio Naselli. Con un approccio che unisce esperienza gastronomica e imprenditoriale, il gruppo offre esperienze autentiche e di alta qualità, capaci di intercettare target diversi e raccontare Palermo con passione, tecnica e attenzione al dettaglio.

I Corrieri

Indirizzo: piazza Cattolica, 5 – 90133 Palermo

Telefono: 320 6256451 – 328 6346876

corrieripalermo@gmail.com

www.icorrieri.it

Orari: 18-01 – Giorno di chiusura: mai

Ferie: settimana del Ferragosto

Carte di credito: tutte

Social: FB I Corrieri; IG @icorrieri

Vermuteria

Piazza Cattolica n. 5, 90133 Palermo

Telefono: 320 6256451

Mail: vermuteria@icorrierigroup.it

Orari di apertura: 12-16 / 18-02

Giorno di chiusura: mai

Ferie: variabili

Carte di credito: tutte tranne American Express

Social: FB – Vermuteria by i Corrieri / IG – @vermuteria.icorrieri