L’omaggio dell’Associazione Siciliana Amici della Musica a Rosa Balistreri nel 30° anno della scomparsa

A Villa Niscemi sarà la voce di Debora Troìa e la chitarra di Tobia Vaccaro i protagonisti del concerto “Rosa – La cantatrice del Sud”

Villa Niscemi, lunedì 8 settembre ore 21.00

L’Associazione Siciliana Amici della Musica dedica un concerto straordinario al trentesimo anniversario della morte di Rosa Balistreri, figura centrale della musica popolare siciliana, in programma lunedì 8 settembre 2025 alle ore 21.00 nell’Atrio di Villa Niscemi.

Lo spettacolo, dal titolo Rosa – La cantatrice del Sud, vedrà protagonista la voce di Debora Troìa, vincitrice del Premio Rosa Balistreri 2018, accompagnata alla chitarra da Tobia Vaccaro, storico musicista che collaborò a lungo con l’artista. Attraverso canti, racconti e suoni della tradizione siciliana, il concerto intende ripercorrere la vita e il repertorio di una delle più significative interpreti della cultura musicale dell’isola.

Rosa Balistreri (Licata, 1927 – Palermo, 1990) è considerata la voce più autentica della Sicilia del Novecento. Nei suoi canti ha saputo raccontare con forza e dignità le difficoltà e le passioni di un popolo, diventando simbolo di riscatto e di verità. Tra i suoi brani più noti figurano Cu ti lu dissi, Terra ca nun senti, Mi votu e mi rivotu, Buttana di to ma, opere che hanno segnato in maniera indelebile la tradizione musicale popolare italiana.

