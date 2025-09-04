Lisbona, si schianta la funicolare Gloria: almeno 15 morti e 18 feriti, c’è anche un’italiana

Condividi questo articolo?

Il presidente portoghese: “Profondo rammarico” per l’incidente. Cordoglio di Meloni e dei vertici Ue

Almeno 15 persone sono morte e 18 sono rimaste ferite oggi, mercoledì 3 settembre, a Lisbona a causa del deragliamento e dello schianto della funicolare Elevador da Gloria, attrazione popolare tra i turisti. Lo riporta il sito del ‘Diario de Noticias’.

Tra i feriti nell’incidente di Lisbona, di cui 5 sono gravi, figura anche una donna italiana che ha riportato una frattura al braccio ed è stata ricoverata in ospedale.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio intorno alle 18 quando il treno, che stava scendendo dal punto panoramico di São Pedro de Alcantara ha perso il controllo e si è schiantato contro un edificio in Rua da Gloria.

In un comunicato, il presidente portoghese Marcelo Rebelo de Sousa esprime il suo “profondo rammarico” per l’incidente, esprimendo il suo cordoglio e la sua solidarietà alle famiglie colpite, insieme alla speranza che l’accaduto “venga rapidamente chiarito dalle autorità competenti”. Le immagini provenienti dal luogo mostrano il mezzo, che trasporta le persone su e giù per una collina nella capitale portoghese, gravemente danneggiato e riverso su un lato, con operatori di emergenza che tirano fuori persone dalle lamiere.

“È con tristezza che ho appreso del deragliamento del famoso ‘Elevador da Gloria’. Le mie condoglianze alle famiglie delle vittime”, ha scritto in un post su X la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, riferendosi al deragliamento della famosa funicolare di Lisbona.

“I nostri cuori sono con le persone colpite dalla tragedia dell’Elevador da Gloria, un punto di riferimento per i lisbonesi e i visitatori di tutto il mondo. L’Europa è solidale con le vittime, i loro cari, e tutta la comunità di Lisbona. Auguro una rapida guarigione ai feriti”, scrive la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola in un altro post.

“Sincero cordoglio” lo ha espresso anche la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Ho appreso con profondo dolore del tragico deragliamento dell’Elevador da Glória a Lisbona. Desidero esprimere, a nome del Governo italiano e mio personale, sincero cordoglio e vicinanza al Portogallo, alle famiglie delle vittime e ai feriti coinvolti nell’accaduto”.