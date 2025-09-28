Condividi questo articolo?

L’I.T.S. Academy di Catania presente alla firma di adesione di Ita Airways ad ALIS: “La nostra accademia è eccellenza nella formazione tecnica per la logistica”

L’I.T.S. Academy di Catania ha partecipato alla cerimonia ufficiale che si è svolta a Fiumicino in occasione della firma di adesione di Ita Airways ad ALIS (Associazione Logistica dell’Intermodalità Sostenibile). A rappresentare l’accademia etnea erano presenti la Direttrice dott.ssa Brigida Morsellino, il vice direttore di ALIS dott. Antonio Errigo e il dott. Giuseppe Maria Sassano, in qualità di R.U.P. Durante l’evento, il presidente di ALIS, Guido Grimaldi, ha sottolineato l’importanza di una logistica moderna, sostenibile e competitiva, in grado di abbattere monopoli e barriere di mercato, promuovendo così la crescita del Paese.

Nel corso della conferenza è intervenuta anche la dott.ssa Brigida Morsellino, che ha dichiarato: “È un grande onore essere qui oggi e ribadire come la nostra accademia rappresenti un’eccellenza nel settore della formazione tecnica. Dai nostri percorsi vengono certificati tecnici superiori specializzati nella logistica intermodale, energy manager e manutentori di mezzi aerei, navali e terrestri; un compito che svolgiamo con impegno e dedizione da oltre 12 anni”.

La direttrice ha inoltre evidenziato i numeri importanti dell’I.T.S. Academy di Catania: “Attualmente abbiamo attivi 24 corsi con oltre 750 iscritti, tutti inseriti nel mondo del lavoro. A ottobre partiranno altri 15 corsi, grazie a un sistema formativo duale che oggi travalica anche i confini nazionali”.

Infatti, l’Academy è coinvolta nello sviluppo di un ambizioso progetto internazionale, come spiegato dalla dott.ssa Morsellino: “Grazie al Piano Mattei per l’Africa, stiamo lavorando per accreditare una sede al Cairo, con l’obiettivo di formare anche giovani egiziani. Si tratta di un ulteriore motivo di orgoglio, che arricchisce un circuito virtuoso in cui ogni segmento, interconnesso, richiede tecnici già altamente qualificati”.

Nella foto, I.T.S. Academy Catania presente alla cerimonia di firma dell’adesione di Ita Airways ad Alis a Fiumicino