L’ALLORO FEST 2025 al Giardino dei Giusti a Palermo.

Una nuova settimana di appuntamenti – fatto di incontri, reading e concerti – per L’alloro Fest, al Giardino dei Giusti in via Alloro 90 a Palermo.

Caratteristica della sesta edizione è la presenza di associazioni del territorio che collaboreranno con spazi dedicati: Vicolo 4, Xienergie, ANIO, MINIMUPA, Kamera Photo Lab, Fondazione Sergio Poggianella.

Il 16 settembre alle 20,30 si presenta “Le Tre B – Buttitta, Busacca e Balistreri” di Emanuele Buttitta, si parlerà delle relazioni tra testi delle musiche e canzoni con Alba Cavallaro, Francesco Martorana e Tano Avanzato.

Il 17 settembre alle 18,30 momenti di animazione con il museo Minumupa. Alle 20,30 c’è il reading a cura di Assostampa in ricordo di Mauro De Mauro e Mauro Rostagno con Gilberta Crispino e Donatella Massimilla del teatro Casa museo Alda Merini. Seguirà alle 21,15 il concerto d’arpa di Rosellina Guzzo.

Il 18 settembre alle 20,30 serata dedicata al magistrato Rocco Chinnici con la presentazione del testo “Il coraggio e la passione di un padre magistrato” di Ugo Bentivegna. Con Roberto Burgio e Giuditta Perriera.

Venerdì 19 settembre alle 10 piccola trasferta della manifestazione al carcere Pagliarelli, dove la compagnia Cedec e la Casa museo Alda Merini porteranno in scena “Alda, parole al vento”. Alle 20,30 concerto “Pop ensemble” con il conservatorio di musica Arturo Toscanini di Ribera.

Sabato 20 settembre alle 20,30 sarà presentato il documentario “Parlami di Rosa” di Fabio Pannetto, dedicato a Rosa Balistreri a 35 anni dalla sua scomparsa. Interverranno: Pino Apprendi e Mario Modestini. Seguirà lo spettacolo “Alda parole al vento” della compagnia Cedec.

Domenica 21 settembre alle 20,30 discussione sul tema “Teste di Moro, tradizione nell’arte, acquerelli, carboncini, sanguigne e pastelli ad olio” con Catia Sardella. Presenta l’etnoantropologo Leoluca Cascio. Seguirà alle 21 il concerto degli allievi del maestro Stefano Carmela del conservatorio di musica Alessandro Scarlatti di Palermo con il loro ensemble di fisarmoniche.

Continua sempre ad Alloro Fest il concorso fotografico curata dalla fotografa freelance Carlotta Magliocco, fondatrice di Kamera Photo Lab, uno studio con camera oscura che ospita artisti ed iniziative in ambito fotografico. Il bando è pubblicato sulla pagina Facebook dell’Alloro Fest.