“Lady Marianna”, la barca della legalità di Lni di Riposto, parteciperà alla Barcolana 2025 a Trieste

Condividi questo articolo?

Lady Marianna, la barca della legalità di Lni di Riposto, parteciperà, dall’ 01 al 12 ottobre, alla Barcolana 2025 a Trieste, culminando con la regata internazionale della 57esima edizione il 12 ottobre.

La manifestazione annuale, la regata velica più grande del mondo, trasformerà la città in un capitale della vela, con il Villaggio Barcolana che sarà ospitato a Cavana.

In questi giorni la barca Lady Marianna è salpata dal Porto di Riposto-Marina di Riposto, ed è in rotta verso Trieste, grazie all’ intrepido equipaggio, composto da: Giuseppe Pulvirenti, Giovanni Musumeci, Franz Urzì, Filippo Tati, Mario Turco e Francesco Pulvirenti, tutti soci della locale sezione di Lni, velisti esperti, amici appassionati di vela, ciascuno con un proprio ruolo a bordo.

In navigazione si registra un clima di attesa e convivialità, con l’ idea di arrivare in un porto che diventa il cuore pulsante della vela mondiale, assistendo e partecipando ad una regata affollata, una vera festa del mare e dello sport, una sfida con la natura, il vento, la bora e le onde.

Nella foto, EQUIPAGGIO BARCOLANA