La festa devozionale della Madonna dei campi e la benedizione dei trattori a Vizzini Scalo

Condividi questo articolo?

Il 13 e il 14 settembre di quest’anno si tiene a Vizzini Scalo (CT) la Festa della Madonna dei Campi. Da non perdere sia per coloro che vogliono rendere omaggio mistico alla Madonna, sia per coloro che invece voglio vivere una manifestazione d’altri tempi e rendere omaggio anche all’amato e purtroppo scomparso Giuseppe Vanadia.

Vizzini Scalo e la Festa della Madonna dei Campi

Anche quest’anno si tiene nel quartiere agricolo di Vizzini Scalo, un borgo rurale sorto vicino alla stazione ferroviaria la festa dedicata alla venerazione della Madonna dei Campi. In questo borgo si trova appunto una piccola chiesa dedicata alla Madre di nostro Signore Gesù Cristo. Qui questa festa devozionale è una celebrazione molto sentita, legata principalmente alla devozione degli agricoltori per la protezione dalle avversità naturali e per il sostentamento delle proprie famiglie. La celebrazione è particolare e unica infatti include sia momenti di fede che folklore: come la Messa Eucaristica solenne celebrata dal parroco, la processione del simulacro della Madonna dei Campi, la benedizione della tavola rustica, la folkloristica sfilata dei cavalli e infine una suggestiva veglia a lume di torcia.

Inizio dei festeggiamenti della Festa della Madonna dei Campi.

La folkloristica festa devozionale inizia alle prime ore del mattino con i colori della pace a cura dell’associazione Manine Laboriose.

Convegno donne e giovani imprenditori nella Festa Madonna dei Campi

Nel pomeriggio, prima della Santa Messa imprenditori di entrambi i sessi si consultano per decidere e attuare strategie per mantenere e sviluppare ulteriormente la sana economia della terra loro e dei loro avi. Accompagnate dalla musica della Banda locale “Il pentagramma”.

La messa nella cappella della Madonna dei Campi

La Santa Messa nella cappella del luogo si tiene alle ore 18:00 e viene presieduta da don Fabio Randello che subito dopo la fine della funzione religiosa alle 19:00 benedice sia le macchine agricole che gli operosi agricoltori che con il loro duro e ostinato lavoro, assicurano a molti i loro ottimi prodotti genuini. Prodotti che naturalmente non mancano di fare bella presenza nella tavola rustica, anche essa benedetta dal presbitero presente. Segue la sfilata dei cavalli a cura della rinomata e locale Scuderia Dorata. A cura i Manine Laboriose e del Baby Consiglio Comunale avviene la posa dell’albero d’ulivo come segno emblematico di pace e soprattutto di speranza per un futuro sereno.

Fine dei festeggiamenti della Festa della Madonna

La giornata si conclude con il concerto dei “Bellamorea”, seguito da uno splendido gioco pirotecnico a cura della ditta dei “Fratelli Trebbia”.

Maria Lupica