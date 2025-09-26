Incriminato James Comey, l’ex direttore Fbi che indagò su Trump

Condividi questo articolo?

Solo qualche giorno fa, il presidente Usa ha sollecitato l’Attorney General Pam Bondi ad adottare misure contro i suoi nemici politici

L’ex direttore dell’Fbi James Comey che indagò su Donald Trump è stato incriminato da un ‘grand jury’ in seguito alle pressioni del presidente Usa, che solo alcuni giorni fa ha sollecitato l’Attorney General Pam Bondi ad adottare misure contro i suoi nemici politici. Il dipartimento della Giustizia ha reso noto che Comey dovrà rispondere delle accuse di ostruzione di una inchiesta del Congresso sulla diffusione di informazioni sensibili e di dichiarazioni false.

Comey, 64 anni, era stato nominato direttore dell’Fbi nel 2013 dall’allora Presidente Barack Obama. Durante il primo mandato di Trump alla Casa Bianca aveva guidato l’inchiesta sulle interferenze russe nelle elezioni del 2016, esaminando possibili legami fra Mosca ed esponenti del team della campagna elettorale di Trump che lo aveva poi licenziato nel 2017, ad inchiesta ancora in corso.

Comey ieri si è dichiarato innocente dalle accuse e ha espresso fiducia nel sistema giudiziario americano. “Sono affranto per il dipartimento della Giustizia, ma ho una grande fiducia nel sistema di giustizia federale e sono innocente, quindi affrontiamo un processo e manteniamo la fede”, ha dichiarato.

“Una persona mi ha detto di recente che la paura è lo strumento di un tiranno e ha ragione ma io non ho paura e spero che non l’abbiate neanche voi”, ha aggiunto, invitando gli americani “a seguire gli sviluppi con attenzione e a votare come se il vostro amato Paese dipendesse da questo, che è poi la verità”.

Trump ha commentato l’atto di accusa con un post in cui inneggia alla “giustizia in America!” e definisce Comey “uno dei peggiori esseri umani a cui il Paese sia mai stato esposto”. Comey rischia, se giudicato colpevole, una condanna a cinque anni di carcere. “Nessuno è al di sopra della legge”, ha commentato Bondi.