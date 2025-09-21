Incidente mortale a San Leone (Agrigento)

Condividi questo articolo?

Il 50 enne Marco Chiaramonti, molto conosciuto nel capoluogo agrigentino è morto a seguito di un grave incidente stradale che si è verificato nella serata di domenica 20 settembre al viale Emporium nella zona balneare di Agrigento, San Leone.

L’uomo molto noto in quanto istruttore sportivo di tennis e padel dopo aver incrociato una buca molto pericolosa e non segnalata avrebbe perso il controllo del suo scooter andando a sbattere contro un albero. I soccorritori intervenuti non hanno potuto far altro che constatarne l’avvenuto decesso.

Per la famiglia un doppio dramma, dieci anni fa in un altro incidente stradale accaduto a Porto Palo di Menfi aveva perso la vita il fratello Gabriele di 36 anni.

Ironia della sorte, tragica ironia, appena oggi viene comunicata la notizia (vedi AgrigentoNotizie) che il comune di Agrigento avrebbe vinto un bando per la riqualificazione delle strade di San Leone.

Immagine di repertorio