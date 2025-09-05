Il progetto P.I.P.P.I. fa tappa a Erice: festa di quartiere e sostegno alla genitorialità

Condividi questo articolo?

Si è svolta ieri, nel quartiere San Giuliano del Comune di Erice, una nuova iniziativa promossa dal Distretto Socio Sanitario 50 nell’ambito del progetto P.I.P.P.I. (Programma di Intervento per la Prevenzione dell’Istituzionalizzazione). L’evento, nato dalla collaborazione tra amministrazione comunale, parrocchia e cittadini, ha trasformato piazza Pagoto in uno spazio di gioco, socializzazione e partecipazione attiva, coinvolgendo decine di bambini e famiglie.

Il Programma P.I.P.P.I., avviato nel 2010 grazie alla sinergia tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Università di Padova e gli enti locali, mira a sostenere le famiglie vulnerabili e prevenire l’allontanamento dei minori dal nucleo familiare. Il progetto si fonda su un approccio integrato che coinvolge servizi sociali, scuole, operatori sanitari e famiglie, promuovendo la sicurezza e il benessere dei bambini.

«La nostra Pippi oggi si sposta nel territorio del Comune di Erice – ha dichiarato Marilena Cricchio, direttore del Distretto Socio Sanitario 50 –. È sempre un piacere partecipare a questi eventi che portano il progetto PNRR di sostegno alla genitorialità nei luoghi di vita quotidiana».

Marialuisa Faraci, assistente sociale e referente territoriale, ha sottolineato: «Pippi è un progetto nazionale creativo e strutturato, che ci consente di essere presenti nei quartieri e nei comuni del Distretto 50. Abbiamo incontrato bambini e famiglie, ascoltato i loro bisogni, e stiamo già progettando nuovi interventi di supporto alla genitorialità, come l’educativa domiciliare e i laboratori che si svolgeranno anche nel periodo invernale al Centro per le Famiglie di San Domenico».

Viviana Bonura, referente territoriale del Comune di Erice, ha aggiunto: «Oggi è una vera festa di quartiere. Pippi è arrivata con una lambretta colorata che ha attirato tanti bambini. Questo è il servizio sociale di territorio: fuori dagli uffici, nei luoghi di aggregazione, dove si costruiscono relazioni e si promuove il rispetto delle regole e il senso di comunità».

Don Aldo Giordano, parroco del quartiere San Giuliano, ha evidenziato il ruolo attivo dei cittadini: «L’iniziativa è nata da una richiesta degli abitanti, raccolta dalla delegata del sindaco, la signora Polizzi, e portata avanti con entusiasmo dall’assessore Daidone e dall’amministrazione. Speriamo che questa esperienza favorisca la nascita di un comitato di quartiere capace di prendersi cura del territorio».

L’assessora ai Servizi Sociali del Comune di Erice, Carmela Daidone, ha concluso: «Questa iniziativa è il primo seme di un percorso che vuole restituire bellezza e cura ai quartieri. Piazza Pagoto, fino a pochi giorni fa invasa dalla spazzatura, oggi è piena di bambini che giocano. È il segno che, con la collaborazione tra amministrazione, parrocchia, associazioni e Distretto 50, possiamo costruire un ambiente più pulito, accogliente e inclusivo».

Il Distretto Socio Sanitario 50, che opera nei Comuni di Trapani (capofila), Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Misiliscemi, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice, conferma così il proprio impegno nel promuovere politiche di prossimità e interventi innovativi a favore delle famiglie e dei minori.