Il Marina di Riposto-Porto dell’Etna è presente al 65°Salone nautico di Genova

Il Marina di Riposto-Porto dell’Etna, anche per quest’ anno, è presente al 65°Salone nautico di Genova. A rappresentare il Marina di Riposto, l’ispettore Emiliano Indelicato e il direttore Leo Biasi, che per conto della società, hanno assistito a tutti i convegni organizzati da Assomarinas, di cui il Porto dell’Etna è un associato. Il Salone nautico internazionale è un appuntamento irrinunciabile sia per il mercato internazionale della nautica e per gli appassionati del mare. Inoltre è una piattaforma globale di confronto istituzionale, tecnico e di mercato per tutto il settore.

Nell’ambito della 65^ edizione del Salone nautico, il nostro paese è stato al centro del panorama mondiale della nautica, della sua industria, del turismo costiero e marittimo. In questa splendida cornice, Assomarinas ha organizzato un forum per parlare, tra gli altri argomenti all’ ordine del giorno, della presentazione e discussione dei risultati dell’ indagine congiunturale 2025, da cui si evince una crescita del giro d’ affari dei porti turistici, sostenuta da un buon andamento del mercato e dal costante incremento delle flotti natanti ed imbarcazioni destinate alla locazione nautica e al chater e dall’ incremento della flotta internazionale dei superyacht, navi da diporto che svolgono navigazione a lungo raggio, che hanno intensificato le loro visite sulla costa italiana. Le voci di introito dei porti turistici hanno evidenziato una buona crescita. Le previsioni per il 2026 evidenziano fiducia nel mantenimento della crescita generale. Davvero ottima è stata infatti la stagione al Marina di Riposto, che ha registrato un aumento dei transiti. Infine durante il Convegno Icomia è stata presentata la conferenza mondiale dei porti, in agenda dal 15 al 17 ottobre a Venezia.

Sempre al Salone nautico si è svolta la 11^ edizione della Conferenza nazionale sul turismo costiero e marittimo, un importante appuntamento per discutere delle nuove sfide ed opportunità offerte dalla Blue economy.