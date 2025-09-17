Il Comune di Gangi protagonista a Soverzène (Belluno) durante il meeting nazionale Comuni fioriti

Condividi questo articolo?

Il Comune di Gangi è stato protagonista a Soverzène (Belluno) durante il meeting nazionale Comuni fioriti. Un evento che si è svolto lo scorso fine settimana organizzato da Asproflor in collaborazione con il Comune di Soverzene. E’ stata l’occasione per la consegna delle “certificazioni di qualità ” ai Comuni che si spendono per rendere più fiorito e ricco di verde il proprio centro abitato e Gangi ha ottenuto la riconferma del “pass verde” per i prossimi 3 anni.

Il Comune madonita ha anche partecipato al concorso “Donna Comune Fiorito” con Simona Alleri, la giovane ventenne ha sfilato in passerella indossando un singolare abito di spighe di grano realizzato in occasione del 60° della Sagra della Spiga per la Dea Demetra.

A rappresentare il comune di Gangi, assieme a Simona Alleri, anche il consigliere comunale Gioacchino Duca e l’esperta del sindaco Domenica Nasello.

“Il verde come attrattiva turistica ma anche come strumento di crescita, bellezza e creatività – ha detto il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello – a Soverzène abbiamo riconfermato il certificato di qualità come comune fiorito e abbiamo partecipato al concorso “Donna Comune Fiorito” con un singolare costume realizzato da spighe di grano, ringrazio la Pro-Loco per avercelo prestato, la giovane Simona Alleri e chi lo ha progettato e realizzato le sorelle Laura e Loredana Scavuzzo e infine il consigliere comunale Gioacchino Duca e la mia esperta Domenica Nasello. Ringrazio inoltre Asproflor e il comune di Soverzène per l’accoglienza che ci hanno riservato”.

Nella foto, Simona Alleri