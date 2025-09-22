Grave lutto per il presidente della Regione Siciliana, morto il fratello Rosario Schifani

Come apprende l’Adnkronos, è morto a Palermo Rosario Schifani, 78 anni, fratello del presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani. Professore ordinario di Elettrotecnica presso l’Università degli Studi di Palermo, Rosario Schifani, accanto al quarantennale impegno didattico ha svolto ampia attività di ricerca con numerose pubblicazioni internazionali che hanno consentito al Laboratorio Dielettrici, da lui realizzato presso il Dipartimento di Ingegneria Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni, di essere conosciuto in ambito europeo. (Adnkronos)
Potrebbe interessarti
-
Palermo. “Alloro Fest” al Giardino dei GiustiCondividi questo articolo? Otto giorni di appuntamenti in nome della cultura a 360 gradi per L’alloro Fest,...
-
A Palermo incontro sulla decarbonizzazione del trasporto marittimoCondividi questo articolo? Ministero dell’Ambiente e AdSP insieme per guidare la rotta verso l’inclusione del trasporto marittimo...
-
Al “Centro d’arte Raffaello” di Palermo “Natura silente”, la nuova personale di Dario Schelfi a cura di Marianna La BarberaLa mostra è fruibile anche online sul sito raffaellogalleria.com che ospita una più ampia collezione, presente anche in...