Giornata Mondiale della Fisioterapia 2025 Tre eventi a Catania, Palermo e Siracusa sotto il claim

“Per un invecchiamento sano muoviti ma attiva…mente”

L’8 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale della Fisioterapia, istituita dalla World Physiotherapy (WP). Per il 2025 il tema scelto è l’invecchiamento sano e attivo, con particolare attenzione alla prevenzione delle cadute e alla fragilità.

Come ormai da tradizione, l’Ordine dei Fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa (OFI-CT-RG-SR) dedica una serie di eventi a questa ricorrenza, partendo dal proprio territorio e rafforzando le collaborazioni con gli altri ordini siciliani. Il messaggio è racchiuso nel claim “Per un invecchiamento sano muoviti ma attiva…mente”, che sottolinea come la salute non passi soltanto dal movimento fisico, ma anche dal coinvolgimento della mente e dalla partecipazione alla vita sociale e comunitaria.

“Con una popolazione che diventa sempre più anziana e con la necessità di vivere anche questa fase della vita nel migliore dei modi, diventa fondamentale potere contare sul nostro corpo – spiega il dott. Orazio Meli, presidente di OFI Catania Ragusa Siracusa – Come sempre tutto parte dalla prevenzione, ma oggi più che mai occorre mantenersi attivi mano a mano che si avanza con l’età. La fisioterapia è uno strumento concreto per garantire autonomia e qualità della vita, diffondendo così una nuova percezione della vecchiaia: non come limite, ma come stagione da vivere con vitalità e indipendenza”.

Tre gli appuntamenti in programma:

Sabato 6 settembre a Catania , dalle 8:30 alle 12:30, nella sede della Casa della Comunità Hub “San Luigi” dell ’ Asp di Catania, in viale Fleming , con il patrocinio dell’ Asp di Catania e del Comune di Catania . ASP di Catania

, dalle 8:30 alle 12:30, nella sede della ’ , con il patrocinio dell’ e del . ASP di Catania Giovedì 11 settembre a Palermo , in collaborazione con l ’ Ordine dei Fisioterapisti di Palermo e Trapani (OFI-PA-TP) e Aifi dalle 15:00 alle 19:00, nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni .

, in ’ dalle 15:00 alle 19:00, nella . Sabato 13 settembre a Siracusa, presso l’Hotel Relax di via Aliffi.

Inoltre, nel corso dell’evento di Catania del 6 settembre si terrà anche la Premiazione del Concorso “Miglior Tesi” e del Concorso “Miglior Pubblicazione Scientifica”, entrambi indetti dall’Ordine dei Fisioterapisti di Catania, Ragusa e Siracusa.

I tre incontri rappresentano un’occasione di sensibilizzazione e confronto per rafforzare la rete tra professionisti, istituzioni e cittadini, e per promuovere la fisioterapia come risorsa essenziale di prevenzione, cura e sostegno alla persona in ogni fase della vita.

