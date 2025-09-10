GIADA RUBINO: dal 12 settembre sui digital store e in radio “CONFUSIONE” il nuovo singolo

Condividi questo articolo?

Dal 12 settembre 2025 sarà disponibile sulle piattaforme digitali di streaming e in rotazione radiofonica “Confusione”, il nuovo singolo di Giada Rubino per Up Music.

“Confusione” è un’emozionante riflessione sulla fine di una relazione sbagliata e sulla scelta di guarire e andare avanti. Con una voce fragile ma decisa, il brano racconta il momento in cui si smette di sopportare e si trova la forza di reagire. Il messaggio che vuole portare Giada Rubino è che l’amore non dovrebbe mai farci sentire sbagliati. Il brano intreccia lucidità e malinconia, forza e fragilità, offrendo una visione autentica e emotiva della fine di una relazione. Spiega l’artista a proposito del nuovo singolo: “Questo brano mi sta molto a cuore perché ho vissuto una relazione sbagliata in cui non mi sentivo ascoltata e le mie emozioni erano sempre trascurate. Ad oggi ho voltato pagina e spero di dare forza ad altre persone come me di dire basta quando il dolore supera i momenti belli.”

Biografia

Giada Rubino è una giovane cantante di 27 anni, nata a Palermo il 9 settembre 1998. Sin da bambina, ha sempre avuto una grande passione per la musica e il canto, e il suo sogno era quello di diventare una cantante professionista. Dopo aver iniziato a studiare canto lirico all’età di 11 anni e essersi diplomata al liceo musicale di Palermo, Giada ha affrontato un periodo di pausa dagli studi per problemi personali. Tuttavia, all’età di 24 anni, ha ripreso gli studi approfondendo il canto jazz e il canto pop. Il 24 febbraio 2024, Giada ha pubblicato il suo primo inedito, “Libera senza paure”, un brano dedicato a sé stessa per combattere le sue ansie e insicurezze e mettere l’amore per la musica al primo posto. Con un cuore buono e un animo sensibile, Giada continua a credere nel suo sogno e spera che il futuro le riservi grandi opportunità.