Gangi. Conclusa l’estate gangitana con l’evento “A scuola di uncinetto”

Condividi questo articolo?

Conclusa l’estate gangitana con l’evento “A scuola di uncinetto”. Un albero di piazzetta Bongiorno è stato decorato con manufatti colorati grazie alle attività dell’associazione Abies in collaborazione con il Comune di Gangi.

Un progetto che ha coinvolto tre generazioni: bambine, ragazze e anziane nella realizzazione di manufatti realizzati all’uncinetto.

Le “nonnine” hanno insegnato alle nuove generazioni una tecnica creativa che appartiene al passato stimolando le abilità manuali. Il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello ha voluto essere presente a questo momento ed ha aggiunto: “Gli eventi dell’estate gangitano hanno rivolto uno sguardo sia ad adulti sia a giovani e bambini, varie attività e spettacoli che in queste settimane hanno rallegrato le nostre serate, un ringraziamente va a chi si è speso per la loro buona riuscita”.