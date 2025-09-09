Francia, Macron nomina Lecornu nuovo premier

Redazione
L’ex ministro della Difesa avvierà le consultazioni e proporrà poi un governo al presidente

 

Il presidente francese Emmanuel Macron ha scelto il nuovo premier. E’ Sebastien Lecornu, già ministro della Difesa, come riferisce l’Eliseo. Lecornu è stato incaricato da Macron di “consultare” le “forze politiche rappresentate in Parlamento” “al fine di adottare il bilancio nazionale e raggiungere gli accordi essenziali per le decisioni dei prossimi mesi”, spiega l’Eliseo in una nota.

Solo dopo queste consultazioni Lecornu proporrà un governo al presidente.

Nella foto, Sebastien Lecornu


