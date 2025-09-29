Fillea Cgil di Enna promuove la cultura e la legalità. Presentazione del libro “Immortali” di Attilio Bolzoni

Condividi questo articolo?

Si terrà mercoledì 1° ottobre alle 18, all’Urban Center di via dei Cappuccini a Enna, la presentazione di “Immortali”, il nuovo libro del giornalista Attilio Bolzoni. L’iniziativa è organizzata da Fillea Cgil di Enna, nell’ambito di un progetto di promozione della cultura e della legalità.

L’evento sarà aperto dai saluti di Antonio Malaguarnera, segretario generale della Cgil Enna e sarà moderato da Pietro Colletta, dell’Università di Palermo e presidente della società Dante Alighieri del comitato di Enna. A dialogare con l’autore sarà Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil Enna.

Attilio Bolzoni, noto giornalista e scrittore, ha dedicato gran parte della sua carriera all’inchiesta e alla denuncia delle infiltrazioni mafiose in Italia. Con una lunga esperienza alle spalle, è stato testimone di eventi cruciali e scrive (e ha scritto) per importanti testate nazionali. La sua opera è caratterizzata da un’analisi penetrante della realtà mafiosa: «In Italia c’è sempre più mafia e sempre meno mafiosi».

Salvo Carnevale, segretario generale della Fillea Cgil di Enna, sottolinea l’importanza di questo evento: «La presentazione di “Immortali” non è solo un momento culturale ma un invito a riflettere e agire. È fondamentale che tutti – comunità e istituzioni – tornino a parlare più frequentemente di una mafia viva e vegeta che – anche in altre forme – si nutre dell’economia legale e illegale. Enna è crocevia. E la valanga di appalti pubblici è un terreno ideale per i nuovi assetti della criminalità organizzata». L’incontro è aperto alla cittadinanza.