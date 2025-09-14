“Festival Internazionale dell’Uva da Tavola” di Mazzarrone, premio “Grappolo d’oro”

Condividi questo articolo?

Prime due giornate del Festival internazionale dell’uva Igp di Mazzarrone: un successo su tutti fronti! Grande partecipazione con migliaia di visitatori a tutti gli eventi, dagli show cooking, ai momenti di spettacolo fra concerti e il classico premio “Grappolo d’oro”, sino alle tante degustazioni di uva e di prodotti tipici.

E’, infatti, un evento che negli anni ha acquisito un posto di assoluto rilievo fra le manifestazioni dedicate in Sicilia ai prodotti di eccellenza. E che domani (domenica 15) per la giornata conclusiva attende l’arrivo di tantissimi visitatori che affolleranno piazza della Concordia e tutte le zone adiacenti.

Si comincerà alle 10 con il secondo Convegno Nazionale sull’Uva da Tavola organizzato dall’Opas (organizzazione dei produttori presieduta da Nunzio Busacca) che insieme al Comune di Mazzarrone, guidato dal prof. Giovanni Spata, hanno coordinato gli sforzi per far crescere di anno in anno questo evento.

Il convegno, radunerà stakeholders da mezza Italia, dedicato al tema “Il ruolo strategico dell’innovazione genetica e agronomica per la sostenibilità della viticoltura mediterranea” si svolgerà nell’Aula Consiliare del Palazzo Comunale. Dopo i saluti istituzionali, prenderanno la parola esperti del settore, produttori siciliani e pugliesi, docenti delle università di Catania e Palermo, rappresentanti delle associazioni di categoria. Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Agricoltura, prof. Salvatore Barbagallo che venerdì sera assieme al sindaco Giovanni Spata ha tagliato il nastro inaugurale del Festival.

<E’ un appuntamento atteso tutto l’anno – spiega il sindaco di Mazzarrone, prof. Giovanni Spata – e che nasce dalla fruttuosa collaborazione con i produttori dell’Opas. E’ una vetrina che ci permette di mettere in luce e fare conoscere sempre più il nostro prodotto di eccellenza, che ormai è apprezzato e ricercato ovunque. In particolare il Convegno Nazionale metterà in luce gli aspetti della produzione, che vanno sempre più adattati a mercati attenti che chiedono innovazione dell’offerta, per soddisfare nuovi gusti e nuove esigenze>.

<La vetrina dell’uva di Mazzarrone – spiega Nunzio Busacca, presidente dell’Opas – è indispensabile per garantire stabilità economica a tante famiglie del comprensorio, ai viticoltori e ai mazzarronesi. La collaborazione col Comune e con le istituzioni provinciali e regionali è fondamentale per la promozione del territorio e dell’Opas. Domenica, durante la seconda edizione del Convegno nazionale, tutte le potenzialità di questo prodotto saranno espresse, con uno sguardo particolare rivolto al futuro della produzione e dei mercati>.

Seguirà, alle 12,30, uno show cooking con lo chef Marco Failla che, ovviamente, incentrerà il proprio impegno su “L’uva da tavola di Mazzarrone in cucina”.

Dalle 17,30 la terza e ultima giornata del Festival prenderà vita con momenti spettacolari che coinvolgeranno la banda Kasmeneo Aps, gli allievi della Dojo Kun Karate e un gruppo circense a cura della Compagnia Joculares.

Alle 20, ancora show cooking a cura dello chef Marco Failla con la partecipazione di Luisa de “Le ricette di Luisa” e infine, alle 22, “Aka 7even LDA” in concerto.

Il tutto fra gli stand dove continueranno le degustazioni della splendida Uva da Tavola Igp di Mazzarrone, assoluta protagonista della “tre giorni” dedicata a una eccellenza della terra di Sicilia.