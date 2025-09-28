“Festival della Birra & Street Food Regionale”, prosegue la Decima Edizione a Gravina di Catania

Condividi questo articolo?

Nemmeno l’eventuale pioggia scoraggia i tantissimi spettatori che anche stasera saranno presenti alla 10° edizione del “Festival della Birra & Street Food Regionale” presso il parcheggio esterno c/c Katanè a Gravina di Catania.

“Il rischio maltempo non ci spaventa perché il festival è stato organizzato nei minimi dettagli prevedendo ogni possibile imprevisto -spiega l’addetta alla comunicazione della “Sicili Eventi” Barbara Pennisi– abbiamo allestito una zona coperta che ci consentirà, anche oggi, di gustare tanto buon cibo, una vasta gamma di birre locali e artigianali oltre ad uno spettacolo che ci farà ballare e ci riporterà indietro fino agli anni ’90”.

La manifestazione è organizzata da “Sicili Eventi” in collaborazione con la Fiva Confcommercio (attraverso il presidente della sezione di Catania Arturo Coglitore), il centro commerciale Katanè e con il patrocinio del comune di Gravina di Catania.